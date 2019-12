CDMX: capital deportiva

Pobre entrada en el Estadio Azteca para un duelo crucial para Cruz Azul frente a León. ? 96.9 FM / 730 AM pic.twitter.com/aPer7ITgMZ — W Deportes (@deportesWRADIO) November 1, 2019

LA POSTAL ? El majestuoso Estadio Azteca lleno, ? viviendo la pasión de un partido de la NFL ?. Chargers vs. Chiefs, 18 de noviembre de 2019. ? pic.twitter.com/w0OqCgYLFU — MedioTiempo (@mediotiempo) November 19, 2019

El lleno de Roger Federer en la Plaza de Toros México ha confirmado un fenómeno deportivo en nuestro país: cualquier evento deportivo de alto impacto será un éxito garantizado en la Ciudad de México. Y es que en la capital tal vez se caractericen por no acudir a presenciar a los denominados “grandes” del futbol mexicano...Pero no dejan pasar la oportunidad de disfrutar otro tipo de espectáculos no tan comunes, como lo que pasó el fin de semana con el tenista suizo, quien por vez primera jugó en nuestro país y congregó a más de 42 mil asistentes en los tendidos del “embudo” taurino.Y si le agregamos los 87 mil espectadores que vibraron en el estadio Azteca con la NFL, durante el duelo Jefes de Kansas City y Chargers, cobra mayor sentido.Además de lo que reunió la Fórmula 1 durante la última semana de octubre, con el Gran Premio de México que por quinta ocasión regresó a nuestro país de forma consecutiva y tuvo una gran afluencia en la pista de los Hermanos Rodríguez.