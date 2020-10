deportes 14 de Octubre del 2020 ¿‘Burbujas’?, sólo en el baño; la NFL se niega a aislarse Contrario a otras organizaciones como la NBA o Grandes Ligas, la de futbol americano no ve como una solución apartar a los equipos en la pandemia Por

Los más recientes brotes de coronavirus en franquicias como Titanes de Tennessee y Patriotas de Nueva Inglaterra parecen no haber mermado el ánimo de la NFL en buscar alternativas para llevar a buen término la Temporada 2020-2021. Y es que la progresión de casos positivos ha sido latente durante la pandemia, con casi una docena de partidos reprogramados hasta la quinta semana (por las afecciones sufridas en ambos equipos) y un total de 47 infecciones confirmadas durante los últimos dos periodos de prueba en toda la Liga. Sin embargo, con todo esto, la organización no tiene previsto aplicar el formato de sedes ‘burbuja’ que han implementado otras Ligas como la NBA (basquetbol), MLB (beisbol), NHL (hockey), MLS (soccer), WNBA (básquet femenil) y NWSL (soccer femenil) para poder sobrellevar la contingencia sanitaria. Así lo dejó en claro Allen Sills, director médico de la NFL, al argumentar que el apartar a los jugadores no garantiza que haya menos contagios y más aún podría acarrear riesgos de salud mental por el periodo de aislamiento social prolongado. “No creemos que (el concepto de ‘burbuja’) sea el curso de acción más seguro. Creo que todos tenemos que reconocer que no hay soluciones perfectas. En primer lugar, una ‘burbuja’ no va a mantener fuera a todas las infecciones. Habría personas que entran y salen: trabajadores de servicios, seguridad, otro personal. “Hemos sabido por otras experiencias que esas personas pueden estar infectadas. Así que el simple hecho de estar en una ‘burbuja’ no nos mantiene a salvo. Aún tenemos que tomar todas estas medidas de mitigación, con EPP, con identificaciones de síntomas, con pruebas, etc., en definitiva, medidas preventivas al máximo”, expresó Sills en una entrevista telefónica con medios internacionales. Lo cierto es que la NFL ha endurecido los protocolos sanitarios, a partir de los últimos casos positivos, por lo que determinó que previo a la Semana 6, los días de partido se harán exámenes PCR a todos los jugadores y miembros del staff. Foto TW: @PatriotsMexico

