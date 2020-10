deportes 16 de Octubre del 2020 Aficionados de Tomateros llenan estadio, pero no respetan protocolos de salud En la reapertura a los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico de beisbol, la mayoría de los fanáticos lucieron sin cubrebocas ni ‘sana distancia’ en las gradas; otros, se ‘bañaron’ en cerveza Por

Si bien presentó un lleno 'hasta las lámparas', en el duelo en el que Tomateros de Culiacán enfrentó a los Algodoneros de Guasave, se apreciaron a varias personas sin guardar el distanciamiento social, como se constató en las fotos que compartió la cuenta oficial del conjunto sinaloense, además de no portar cubrebocas. La víspera, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) se convirtió en la primera organización deportiva en abrir sus puertas a los aficionados, dos días antes de que la actividad futbolística siguiera su ejemplo… aunque no con los resultados esperados por las autoridades sinaloenses, en cuanto a protocolos de salud se refiere. Lo mismo sucedió en el encuentro entre Yaquis de Ciudad Obregón y Águilas de Mexicali, pues los aficionados al ‘rey de los deportes’ tampoco respetaron la sana distancia y sólo algunos portaban su mascarilla. AFICIONADO SE 'BAÑA' EN CERVEZA Bochornoso y lamentable episodio se vivió en el Estadio Tomateros, luego que un aficionado literalmente se bañara en cerveza, sin respetar los protocolos de sana distancia ni de salud en plena pandemia del Covid-19. Y es que un sujeto sin identificar y que en Instagram aparece con el usuario @cherry_pld fue el protagonista de una serie de desmanes, que incluyeron ser rociado de cerveza, no portar el cubrebocas y sin cuidarse de no tener contacto con el resto de los aficionados, por lo cual fue desalojado del parque de pelota. Sin embargo, horas después, el mismo individuo apareció sentado en una sala, aparentemente en la casa del polémico boxeador Julio César Chávez Jr., y ambos se mofaron de lo sucedido en las tribunas, pues el ‘Hijo de la Leyenda’ le increpó qué fue lo que hizo, a lo que el fanático respondió: “se desbordó la presa”, frase típica culichi para referirse a ingerir bebidas alcohólicas.

