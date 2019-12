Entre los 10 mejores de 2019

The New York Times incluyó en su Top 10 a “Los Niños Perdidos”, novela de la autora mexicana Valeria Luiselli, que trata sobre la migración de infantes a Estados Unidos.

The 10 Best Books of 2019 - The New York Times. Órale! Felicidades a Valeria Luiselli! https://t.co/sjLskc7Jrf — Francisco Goldman (@PacoGoldman) November 24, 2019

La novela “Los Niños Perdidos”, de la autora mexicana Valeria Luiselli, ha sido incluída entre los mejores 10 libros de 2019 por The New York Times. La obra de la autora nacida en Ciudad de México está escrita en inglés y relata la vida de los niños que cruzan la frontera hacia Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. “La brillantez de la escritura de Luiselli despierta rabia y lástima, pero ¿qué se puede hacer después de leer una novela así? Muy sensible a estas dudas, Luiselli ha entregado un libro experimental locamente alusivo, autorreflexivo, uno que trata tanto de narradores de cuentos como de niños perdidos”, reseñó el rotativo neoyorquino. Criada en el seno de una familia muy adentrada en la política, Luiselli es una escritora joven, de una trayectoria que le ha valido reconocimientos importantes como Los Angeles Time Book y American Book. Egresada de la UNAM, en 2008 se estableció en Nueva York para doctorarse en la Universidad de Columbia. “Los Niños Perdidos” fue su primera novela escrita en idioma inglés.