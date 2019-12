cultura 21 de Noviembre del 2019 Falleció la poeta Minerva Margarita Villareal La distinguida poeta y académica mexicana, Minerva Margarita Villarreal, falleció a los 62 años. Deja tras de sí una gran trayectoria en las artes, la docencia y la poesía, que fue su más grande pasión. Por

“Es un día triste para las letras mexicanas”, dijo Beatriz Gutiérrez Müller. Y es que ayer por la tarde falleció Minerva Margarita Villarreal, una destacada poeta mexicana que forjó una amplia trayectoria en el camino de las artes hasta que el cáncer le apagó la vida. Es autora de obras poéticas como “Tálamo” y “El corazón más secreto”, “Epigramísticos” y “La condición del cielo”. Fue galardonada con el Premio Aguascalientes de Poesía por su libro “Las maneras del agua”. También fue custodia del legado documental y bibliográfico de Alfonso Reyes. Desde 2005 dirigió la Capilla Alfonsina donde se resguardan los documentos históricos. Minerva Margarita Villarreal es norteña, nació en la tierra cítrica de Montemorelos, en Nuevo León. Y parte de su preparación profesional la realizó en la Universidad Autónoma de la metrópoli regiomontana, la UANL. Estudió Sociología y Teatro, completó la Maestría en Letras Españolas, también cursó estudios de Desarrollo Comunitario en Israel. Pero su carrera académica continuó en la docencia. Desde 1981 se desempeñó como profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de su alma mater. Desde el 2018 fue parte del comité asesor de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Formó parte de los comités Académico Operativo de la Cátedra Binacional México-Chile Gabriela Mistral desde el 2008 y del Centenario del Natalicio de Raúl Rangel Frías. Durante su vida fue recurrente la colaboración en periódicos y revistas especializadas, como el Periódico de Poesía de la UNAM, Tierra Adentro y Revista Iberoamericana. Minerva Margarita Villarreal sigue viva en sus poemas. Este es solo uno de ellos: Aparece Antes del alba sus manos traen el cielo hasta el muro de piedra y en lecho de madera abro los ojos que no abro Su hábito solar….su descalzo venir estando aún dormida con otros ojos vi Tersa Teresa de las metamorfosis blanca es rosa su piel….roza casi su rostro Detrás del respaldo que no hay ella misma es respaldo: Cara….brazos….torso….manos….sobre mi cabeza Inclinada está: Cúmulo de luz Teresa bajo el velo negro en la tiniebla rémora sus pies desde otro plano la vigilia previa de atravesar el curso de los astros e irrumpir Tersa de las meditaciones En la tierra el espanto: Más que asombro mantequilla líquida penetrando por no sé qué resumidero el cuerpo: Seré una alcantarilla en manos de Teresa una fiebre de oro de las llagas de Cristo un cielo desprendido del siglo dieciséis una viuda oscilante….un dominico en ascuas una familia perseguida y de cuatro maneras germinará lo plantado: Agua del pozo Agua de noria sin anegar el huerto Agua de río o del arroyo Lluvia del cielo: La humanidad de Cristo desnuda tus pupilas su tórax alanceado aún gotea Bañémonos Teresa en esta rojedad En la tierra el espanto Bañémonos Teresa El espanto Teresa Bañémonos Teresa en esta rojedad

