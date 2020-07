cultura 13 de Julio del 2020 Ballet de Monterrey: ¿El show puede continuar? Si las empresas están perdiendo el equilibrio con la pandemia, imagínate las organizaciones culturales. Por

Si las empresas están perdiendo el equilibrio con la pandemia, imagínate las organizaciones culturales. Esta es la historia del Ballet de Monterrey, una institución que está haciendo todo lo que está en sus manos para que el espectáculo continúe. Este año no hay gala para el Ballet de Monterrey. Su evento principal para conseguir donativos. Y eso los tiene en graves aprietos pues no saben si podrán contar con el apoyo de la iniciativa privada. “Estamos intentando no cerrar la compañía, aunque eso implique quedarse con una compañía pequeña”, señaló Yolanda Santos, la presidenta del patronato del Ballet de Monterrey. Y como es el caso de muchas otras empresas, el Ballet de Monterrey también se planteó reducir los salarios de bailarines y del staff. Yolanda Santos comentó que los bailarines entienden la situación y están dispuestos a apoyar a la compañía porque aman bailar. “Es el momento de ser solidarios y los jóvenes están poniendo el ejemplo”, dijo la presidenta del patronato. El Ballet de Monterrey es de las pocas instituciones culturales que tiene la ciudad. Principalmente se sostiene de sus patrocinadores, y de las famosas galas de recaudación de fondos. Por lo pronto, cuentan con apoyo estatal para este año y el que entra, pero esos recursos no son suficientes, tanto así que se plantearon otras alternativas, como el Money Pool. “Eso lo organizaron un grupo de jóvenes que se llama el Club del Ballet en Monterrey, para los donativos pequeños desde los 100 pesos y han tenido resultado”, señaló Yolanda Santos. Por su parte, espera que pronto se permitan las presentaciones al aire libre para organizar una gala de recaudación de fondos en el jardín de su casa. Por ahora, los directivos esperan que tanto los alcaldes como la iniciativa privada los inviten a ofrecer funciones al aire libre y con todas las medidas de seguridad. Por ejemplo que la gente mantenga su sana distancia y asista con tapabocas. El Ballet de Monterrey está dispuesto a adaptarse para que el espectáculo continúe.

