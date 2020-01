Con Tacones Entre Legos 31 de Enero del 2020 Wag #FlorenceCassez: El montaje 2020 En 2005 el gobierno mexicano se la montó a la ciudadana francesa Florence Cassez al puro estilo de la película estadounidense de los 90´s Wag the Dog pero hoy en 2020 al parecer ella se las montará. Por

Y es que hoy después de años Cassez reclama justicia y analiza su posible regreso a México para reabrir su caso y pelear contra los que le fabricaron una novela de supuestos secuestradores por la que estuvo presa de 2005 a 2013 en un penal de alta seguridad en México. David Bertet, presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad En Vero, confesó para Con Tacones entre Legos que actualmente están trabajando en conjunto con el abogado de Florence Cassez en México, José Patiño, una demanda dirigida a los cinco personajes que hicieron posible el famoso montaje aquel diciembre de 2005. Según Bertet, Cassez demandará especificamente a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón, el mismo ex presidente Felipe Calderón, Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de la Secretaria de Seguridad Pública Federal de México, el periodista Carlos Loret de Mola e Isabel Miranda de Wallace, fundadora y presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro. Hasta hace unos días Cassez fue entrevistada por el diario francés L´Express y al preguntarle sobre la reciente detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, ella respondió ´´finalmente, finalmente, incluso los observadores más escépticos tendrán que admitir que soy completamente inocente, que García Luna en realidad era un gran mafioso.´´ En 2020….¿ se las montará Cassez? ……….. Muchos se preguntarán por qué seguir hablando del caso Cassez si la ciudadana francesa ya camina en plena libertad. ¿Por qué el tema sigue vivo después de 15 años? Y es que en 2020 la justicia no ha llegado para todos los involucrados, incluidos Florence Cassez e Israel Vallarta, quien por cierto sigue en prisión junto a otros familiares. Los hechos no se han aclarado y así se le da la espalda a la verdad. Tan así que Bertet y la asociación En Vero junto al abogado de Cassez, José Patiño , se encuentran terminando los detalles de una nueva demanda que volverá a remover el montaje ya olvidado. Así como en los próximos meses Netflix lanzará una docuserie basada en Una novela criminal de Jorge Volpi, la cual narra el caso Cassez y la búsqueda de la verdad. De acuerdo a Bertet ´´la fabricación de la banda Los Zodiaco no se acababa con la libertad de Florence ´´y por eso se abrió un capítulo más para luchar en pro de la verdad. Aunque existen distintas opiniones sobre aquel montaje lo cierto es que los mexicanos seguimos viviendo esa versión de los hechos…¿o ya nos dieron otra? La mayoría recuerda aquella mañana del 9 de diciembre de 2005 cuando Televisa y TVAzteca transmitieron la captura de unos supuestos secuestradores en el rancho ´´Las Chinitas´´ y entre ellos estaban Florence Cassez e Israel Vallarta. Personal de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) dirigida por García Luna se acercó a Cassez y Vallarta mientras dormían en un cuarto y con la luz tal cual encandilando a un venado le preguntaban a la ciudadana francesa su nombre y su relación con Vallarta. Mientras que a Vallarta igualmente lo enfocaban con la cámara y le preguntaban ´¿eres secuestrador?´´ Al cual respondía ´´a mi me ofrecieron dinero para prestar mi casa. Un tipo que se llama Salustio señor.´´ Acto seguido pasan al cuarto de los secuestrados a ´´salvarlos´´ de aquel agujero de supuestos secuestradores el cual contenía armas de alto calibre sobre las camas (detalle que también se analizó después.) Los televidentes no lo podían creer, aquello estaba mejor que cualquier novela o serie televisiva…y en tiempo real y con rating explosivo. Vaya medalla digna de documentar. Al puro estilo de la película estadounidense de los 90´s Wag the Dog. Pero en lugar de recrear una guerra para evitar hablar de los problemas personales del presidente de Estados Unidos, en México se recreó una escena para mostrar que se salvaguardaba la integridad de los mexicanos en una época en la que la seguridad estaba por los suelos y la guerra contra el narcotráfico, insignia de dicha administración, se estaba perdiendo. El tema de secuestro aumentaban al por mayor. Tan así que durante la época del gobierno calderonista se registraron 6,581 carpetas de investigación por secuestro. En el documental francés ´´El ultimo recurso´´ los vecinos de Cassez y Vallarta aseguraron que un día antes de que los detuvieran, el 8 de diciembre de 2005, hombres uniformados llegaron a montar todo en el lugar de los hechos. Y Bertet lo confirma. Por años algunos políticos y periodistas optaron por callar pero otros se vieron forzados a admitir que habían igualmente caído en las garras del famoso montaje y que no se habían dado cuenta de lo sucedido. Tal fue el caso de Loret de Mola, quien tuvo que salir en su programa de noticias a pedir disculpas. Pero unas disculpas muy sospechas porque según Bertet el caso de Loret de Mola está muy bien documentado. Son años de que sucedió el famoso montaje y la agenda en México puede que ya sea otra. Pero como dice Bertet ´´tarde o temprano la verdad explota.´´ Porque ahora en 2020 el montaje hacia la justicia en el caso Cassez se está armando.

× Galeria Previous Next