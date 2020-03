Con Tacones Entre Legos 26 de Marzo del 2020 SOLidaridad: El Ocaso del Estado de Bienestar Hoy el sol se esconde. Y con él, el estado de bienestar de los mexicanos. No solamente en temas de salud, sino en temas económicos y sociales. Por

Hoy el sol se esconde. Y con él, el estado de bienestar de los mexicanos. No solamente en temas de salud, sino en temas económicos y sociales. El tema del COVID19 tiene en vilo a nuestra sociedad, una sociedad que ha logrado marcar su propia agenda al ver que su presidente ve y camina hacia otro lado en medio del ocaso. No hay SOLidaridad. La mayoría de los mexicanos se quedan en casa por voluntad propia. Algunos jefes estatales toman sus propias medidas de prevención. Mientras que otros twitean sus comunicados de alarma al ver que el jefe de la nación va en otra dirección. Todo esto aunado al anuncio de algunos bancos aceptando prórrogas a créditos bancarios. En otros países estas medidas fueron adoptadas por sus respectivos mandatarios…pero en México no. No hay SOLidaridad. Por eso aquel estado de bienestar que tanto presumía hasta hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy es un tanto utópico. Un estado de bienestar lleno de inmensas posibilidades para México…pues decía que posiblemente llegaríamos a ser como Noruega o Suecia al finalizar su mandato en 2024. ´´Bella utopía, que se pueda convertir en realidad´´alguna vez dijo. Bella utopía ciertamente. Porque hoy estamos muy lejos de parecernos a Noruega, un país en donde sus ciudadanos son los más felices gracias a los beneficios económicos del petróleo y el gas. Todo lo contrario a un México en donde hace unos días la agencia Moody´s anunció la posibilidad de una recesión económica debido a la caída de los precios del petróleo y la pandemia del coronavirus. Y mucho menos nos parecemos a Suecia en donde la felicidad radica en la igualdad social. Igualdad social nula pues hoy México pertenece al 25 por ciento de los países que tienen mayor desigualdad en el mundo. Así que esa utopía de ser igual que Noruega y Suecia se quedará en eso, en utopía Porque si la economía en México ya sufría antes del coronavirus hoy sufre aun más. Y si los mexicanos necesitábamos apoyos sociales por parte del gobierno antes de la pandemia, hoy los necesitamos diez veces más. En forma de incentivos. De refuerzos. De apoyo. De programas. En plan de SOLidaridad. Y así terminar con este ocaso del estado de bienestar. Pero si no hay SOLidaridad gubernamental unámonos como mexicanos en estos tiempos difíciles. #MexicoUnido.

