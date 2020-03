Con Tacones Entre Legos 11 de Marzo del 2020 Habla Israel Vallarta en exclusiva desde el penal de Puente Grande, Jalisco Israel Vallarta es el olvidado del caso Cassez. Está en una prisión de alta seguridad en Jalisco y no ha sido sentenciado. Después de 14 años, rompe el silencio en entrevista exclusiva con Código Magenta Por

En una carta que pediste fuera publicada recientemente en la opinión pública, mencionas que están documentados los métodos de García Luna y sus socios criminales, así es como tú los pones. Hoy el ex secretario de Seguridad enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos. ¿Esto cómo cambia tu proceso? “En algún momento tenía que salir a la luz la verdad, dicen que las mentiras se mantienen hasta que las verdades llegan. En este caso (inaudible) es evidente cuando el momento justo de su difusión pública con la supuesta detención in fraganti. Como decía, creo que la verdad es muy amplia y continuará emergiendo, sacando a relucir para quien trabajaba en ese entonces y ahora García Luna y quienes trabajan para él y con él. De hecho en esas actividades ilícitas también estaba por ahí Francisco Javier Garza Palacios y Luis Cárdenas Palomino, que por cierto se encuentran muy olvidados, tanto por oficiales como por prensa, por las autoridades que están obligados a la persecución de esos verdaderos delincuentes”. En la carta, Vallarta hace referencia a dos personas: Isabel Miranda de Wallace y el empresario Eduardo Margolis. “Siempre, estos 14 años han estado impregnados de su presencia tanto en los medios de comunicación, políticamente, aquí hay gente, presos que también son conocidos de todos esos personajes. Mandan señales, ¿no? Mandan señales. Hubo y no nada más de él, hubo muchas gentes más. Está la señora Miranda Torres, que se hace llamar de Wallace y otros más. -¿Qué señales te han enviado? “Pues han sido señales directas, tanto con gente que aquí ha transitado como personajes que son conocidos de ella, internos y custodios, gente así, autoridades, con el mensaje directo de que si esto continúa por mi parte, van a continuar las agresiones como se han dado en estos últimos años contra mi familia. Hoy, García Luna enfrenta un juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Los fiscales estadounidenses lo acusan de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Antes de que eso sucediera, Vallarta presentó una denuncia contra el ex secretario de Seguridad Pública y contra los policías a su mando...pero fue desechada.

× Galeria Previous Next