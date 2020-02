Con Tacones Entre Legos 21 de Febrero del 2020 #Feminicidio en México: AMLOVE Está claro que cuando se trata de feminicidio en México las mujeres no nos callamos sino todo lo contrario, subimos el volumen. Por

Aunque nos digan que bajemos la voz y que no pintemos paredes, que nos vayamos mejor por la vía de los abrazos y del amor. Ya es muy tarde. El amor se convirtió en cólera. Porque hoy la realidad en México es una pesadilla. Y ese amor que se presume como arreglo hacia la violencia de género en las famosas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ser reemplazado por acciones gubernamentales concretas en contra del feminicidio. Porque la muerte en manos del hombre aquí y en cualquier lugar no es intercambiable por abrazos. Por eso cuando después de que se llevaran acabo las protestas en contra del feminicidio en México, el presidente sale a decir con “abrazos y no balazos”, me parece un tanto terrible y más que nada preocupante. Porque deberíamos estar de luto nacional y no por un día o dos sino por meses, con banderas a media asta, con minutos en silencio mientras que nos arremangamos las mangas para trabajar a fondo en nuestras casas, en las escuelas y claramente en el gobierno. Y no solo porque se tocaron fibras sensibles con las muertes de Fátima, Ingrid y Abril, que son las más difundidas por los medios hasta hoy. Sino por todas aquellas que pertenecen a la gravísima estadística en donde nueve mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país. Y sí, gran parte del problema del feminicidio está en casa pero no solo en la de las víctimas sino en la casa presidencial, en el ejecutivo y por ende en las distintas instancias gubernamentales. Porque mientras los que gobiernan sigan enfocándose en los discursos de amor y paz y no en los recursos municipales, estatales y federales que tanto hacen falta... seguiremos en las mismas. Y en las mismas me refiero a que los jueces y magistrados no están preparados para llevar el tema del feminicidio. El mismo Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, hasta hace unos días advirtió que el feminicidio es un tipo penal que no apoya a las víctimas. Vaya sinceridad. ¿Pero qué harán al respecto? Tampoco tenemos suficientes policías pues se reemplazó por una Guardia Nacional que “se supone” (como dice el propio presidente) erradicar el feminicidio pero no se sabe bien cómo, pues López Obrador aseguró este pasado agosto que la Guardia Nacional es la responsable de crear una estrategia, desde la formación hasta la investigación y prevenir los feminicidios. ¿En serio? Pues hasta ahora ni formación, ni investigación y mucho menos prevención. En el caso de Abril Pérez Sagaón la evidente negligencia y falta de formación por parte de jueces y magistrados lograron que su ex esposo y agresor saliera de la cárcel y que posteriormente pudiera fugarse después de su muerte. Hoy este individuo vive en Estados Unidos, libre, sin pagar pena alguna. Los que la pagan son sus hijos ya sin madre. En el caso de Ingrid Escamilla, ella denunció violencia por parte de su esposo siete meses antes de su muerte a la Fiscalía de los juzgados de lo Familiar y no se hizo nada, no procedió. Hoy Ingrid es recordada por las fotografías atroces que se difundieron en algunos medios y su agresor apenas vinculado a proceso espera su resolución hasta dentro de tres meses. ¡Tres meses! Y en el caso de la niña Fátima ni se diga, hubo tanta negligencia por parte de las autoridades correspondientes que no se sabe por dónde empezar. El DIF no procedió con el caso de Fátima meses antes de su muerte, cuando sus tíos advirtieron que vivía en un ambiente familiar violento, la escuela la dejó ir con alguien que no era su madre sin previo aviso y las autoridades no procedieron con una alerta ámbar a tiempo. Ah y dieron con los culpables al final por una denuncia ciudadana. Por eso me pregunto, en todo esto, ¿dónde está el amor? Ese amor que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo veo. No lo siento. Ni en las casa de la víctima ni en la casa presidencial. Por eso cuando el presidente pide “abrazos y no balazos” le exigimos recursos y no discursos. Si el gobierno no cambia los abrazos por una política clara sobre la seguridad pública el que pedirá amor y paz será el mismo gobierno, pues las mujeres no bajaremos el volumen hasta que se haga justicia en serio. ¡#NiUnaMas!

