Con Tacones Entre Legos 19 de Marzo del 2020 La fé en tiempos de coronavirus Deja las estampitas ¡Detente ya! Por

Mientras que unos mandatarios acudieron al llamado de emergencia ocasionado por la pandemia más o menos a tiempo. Otros fueron forzados a darse cuenta mientras aumentaban los casos de coronavirus en sus países. Aunque uno, sigue en negación. Pero detente tú señor presidente y toma acción. Porque la fe mueve montañas pero cuando se trata de pandemias no. Hoy nuestra vida está en juego y al ver que no hay una directriz clara de parte tuya, los mexicanos optamos por tomar las riendas e imitar a los italianos y españoles que nos llevan la delantera en este juego de la vida. Un juego en el que muchos mueren al azar. No importa si somos jefes de estado, padres de familia, hombres, mujeres, niños o niñas. Socialistas…conservadores…liberales o neoliberales. Todos estamos regresando al núcleo, a casa, por decisión propia. Y mientras que algunos jefes municipales toman la batuta, tú sigues en la calle, predicando la palabra pero poniendo en riesgo a millones de mexicanos. Y de pasada poniendo en ridículo el nombre de México a nivel internacional. Detente señor presidente que el pueblo te llama y reclama tu autoridad. Detente y deja las estampitas para otro día que hoy es urgencia y no ligereza. Y aunque al parecer comienzas a cambiar tu discurso. ¡Detente y actúa ya!

× Galeria Previous Next