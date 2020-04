Con Tacones Entre Legos 24 de Abril del 2020 #ConTaconesEntreLegos: #Covid19 - Niñez interrumpida Según la UNICEF, 99 por ciento de los niños en el mundo vive con alguna restricción de movimiento a causa de la pandemia. 60 por ciento vive en países que dictaron confinamientos parciales o totales. Por

Mientras nos enfocamos en las víctimas mortales del COVID19 se nos olvidan unas tantas víctimas colaterales: los niños y niñas en confinamiento. Y es que la niñez de pronto se interrumpió con los cierres de escuelas, guarderías, parques clausurados y la vida resumida a cuatro paredes. Por eso, no es extraño que Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales del Gobierno de España, se dirigió a los niños en plena comparecencia del gobierno. Los niños han dejado de socializar, de jugar al aire libre, de vivir su niñez como antes lo hacían. Las dinámicas familiares dieron un giro de 180 grados y entre tanta noticia negativa pareciera que a los padres se nos olvida lo más importante: la salud mental y emocional de nuestros niños. Según un comunicado de la UNICEF, el cierre de escuelas y restricciones de movimiento interrumpe los sistemas de soporte de los niños y niñas y muchos se encuentran más vulnerables a la violencia doméstica y al estrés. Un estrés que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se puede traducir en estar enojado y más ansioso de lo normal. Y es que, es importante informar a nuestros hijos sobre la pandemia y expresar como nos sentimos ante dicha situación. Así no cargarán con nuestra ansiedad. Y en positivo es mejor. Las escuelas así como la UNICEF y la OMS recomiendan establecer rutinas y poner ante todo la salud no solo física sino emocional y mental de los niños. No permitamos que la interrupción de la niñez afecte gravemente a nuestros niños.

