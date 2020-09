Con Tacones Entre Legos 11 de Septiembre del 2020 #ConTaconesEntreLegos | #NiUnaMenos: Lo que México Okupa México okupa dejar de ser de los países con más feminicidios en América Latina. Okupa que sus mujeres sean escuchadas…atendidas. Okupa que seamos ni una menos y no una más. Por

México no okupa que se defienda un cuadro de Francisco I. Madero. El cuadro es una cosa, la mujer no… digo por si alguien lo dudaba. Porque por mas violento que parezca el acto de pintar sobre el revolucionario mexicano, es mas violento el hecho de no tomar cartas en el asunto ante el incremento descarado de asesinatos en contra de las mujeres en México. Sí. Porque al dejar una carpeta abierta por años se desdibuja la sonrisa del familiar de la víctima. Al escuchar a un juez misógino se tiñe de rojo el cuadro. Y al saber que el gobierno federal y estatal pasan página fácilmente… no hay grafiti que describa el sentimiento de abandono, pues a esas madres les han robado a sus hijas. Ya que estamos en el tema… que le regresen al pueblo lo robado. Pero tristemente la muerte no tiene solución. Como tampoco se ve que haya solución a esta pesadilla pues durante la pandemia aumentaron los feminicidios en México, de 10 a 11 diarios para ser exactos. Por eso me quedé helada al escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador defender mas al cuadro que a la vida de la mujer. Inaudito. Aunque tampoco era de extrañar porque alguna vez también defendió las paredes. ¿Se acuerdan? Y no, no se confundan, no aplaudo la violencia. Voto por la paz pero en este país hoy no hay paz porque no hay respuestas ante un problema tan grave como el de los feminicidios. Y eso a cualquiera desespera. Y mas cuando el discurso de los que nos gobiernan se enfoca mas en cosas materiales que en la vida misma. No sé que sea mas trágico, la muerte de las mujeres en sí o que no se esclarezcan los hechos para los miles de familiares de las víctimas. El pueblo pide respuestas pero nadie las tiene… o simplemente no las quieren dar. Eso habla de una desorganización garrafal de las entidades correspondientes porque por mas que nos aventemos la pelota entre sociedad y gobierno, el gobierno tiene un rol y ese rol no es defender cuadros y paredes sino la vida del ser humano, la vida del pueblo, la vida de los mexicanos y las mexicanas. Por eso cuando Rosario Piedra, hija de la polémica activista (que no se les olvide) Rosario Ibarra de Piedra, quien encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que la toma de las instalaciones es un acto muy sospechoso porque en realidad estas mujeres no saben que quieren me parece un tanto atrevido. Porque mas claro ni el agua. Hasta se lo dibujaron. Lo que okupan estas mujeres es que defienda a la mujer y que se haga justicia por las que ya murieron no que tornen la conversación de los feminicidios en México al cuadro de Francisco I. Madero y a las paredes. Okupan que de algo haya servido aquella marcha del 8 de marzo. Porque ya fue mucho tiempo de espera para que se respete al derecho humano. Mas puntual. El derecho de la mujer. Como dicen, dejemos las politkerias atrás. Lo importante es unir fuerzas sociedad y gobierno. O en este caso mujeres y gobierno.

