Con Tacones Entre Legos 14 de Agosto del 2020 #ConTaconesEntreLegos | Mexicanos al grito(silencio) del trending topic En México tenemos tan enraizada la cultura de la corrupción y del machismo que hasta nos reímos de ella y hacemos tendencia cosas como Caso Lozoya y Samuel y Mariana, pero un TT no hará que México cambie, nosotros sí. Por

Nuestra cultura política y social corrompida desde hace años, de pronto se hace trending topic y exigimos la justicia perdida... A los políticos de este país. A los hombres que faltan el respeto. Al sistema con olor a podrido . Un trending topic no hará que México cambie, nosotros sí. A los mexicanos y mexicanas no nos sorprende que Emilio Lozoya haya señalado al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y a su segundo a bordo Luis Videgaray por presunta corrupción en el caso Odebretch. Y que tal vez, como dicen, vayan a juicio. Porque admitámoslo. Como decía el Chapulín colorado “lo sospechábamos desde un principio”. ¿O no? Sospechábamos que dichos tricolores llevaban una parte del pastel pero no sabíamos cuánto ni cómo. Y como mexicanas y mexicanos nos callamos. Lo dejamos pasar. Es más, hasta nos echamos la película con palomitas. Vaya morbo mexicano. Y es que tampoco nos sorprende, no nos hagamos, que un senador militante del partido Movimiento Ciudadano le haya dicho a su esposa en un live que bajara la pierna porque… Porque ya lo había hecho, pero ese comentario no se había viralizado, hasta hoy que lo retoman varios medios. No nos sorprende porque lo venimos viendo y viviendo desde la época de Pedro Infante. En otras palabras, tenemos tan enraizada la cultura de la corrupción y del machismo que hasta nos reímos de ella. Descaradamente. Y mientras nos reímos nos vamos olvidando de que algunos estiraron tanto la liga hasta romperse. Y les damos otra oportunidad, al cabo que no pasa nada. La cultura política y social de este país es igual de sumisa que la mujer que se deja. Digo, ya que estamos en estos temas. Aunque protestamos, gritamos, y nos expresamos, nos dejamos. Dejamos todo en un trending topic. Vivimos en silencio. Si dudan, solo vean los datos del INEGI en donde afirman que el 82.6 de los mexicanos decidió no denunciar a servidores públicos corruptos. O analicemos con detalle el año de 1988 y los consecuentes, la “verdad histórica”, los feminicidios no resueltos incluidos el de Abril Peréz Sagaón , los montajes televisivos y los “otros datos” de la pandemia. Nos dejamos. Y dejamos pasar. El saludo. La foto. El ser el segundo país más corrupto según un ranking de países de US News. Que la violencia que ejercen parejas, esposos, ex novios o ex esposos contra la mujer sea severa y muy severa en 64% de los casos según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares Y que sigan siendo asesinadas 10 mujeres al día. Tristemente aunque gritemos y hagamos trending topics estamos sujetos al silencio pues en México no pasa nada... o sí pasa pero todo lo contrario. Esperemos que en el Caso Lozoya la verdad sí sea histórica. Y que el machismo descontrolado no reciba risas y aplausos. Cambiemos de una vez por todas.

× Galeria Previous Next