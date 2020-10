Con Tacones Entre Legos 16 de Octubre del 2020 #ConTaconesEntreLegos | El Liliputiense de Gatell Que si fue muy novelesca. Que si nadie le creyó. Que si fue puro show. Lo cierto es que unos tantos mexicanos pensamos igual que la senadora Lily Telléz. ¿O no? Y es que el doctor Hugo López Gatell no ha podido con la pandemia. Por

Siempre con “otros datos” y con sus “fórmulas mágicas” pero sin soluciones concretas. Lily le recordó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante su comparecencia en el Senado que es un liliputiense, algo extraordinariamente pequeño, y no un Gulliver invencible. La pandemia nos está matando. Oficialmente van más de 84 mil muertes y extraoficialmente se habla de unas tantas más. Y mientras el covid nos mata tenemos a un doctor y a un presidente que ven hacia otro lado. Que defendían lo indefendible. Que sonríen kafkianamente cuando se les señala. Y politizan el tema del Covid19 descaradamente…como si eso nos faltara. Tal cual los gobernantes de la nación de Liliput en donde transcurre la primera parte de la novela satírica de Los Viajes de Gulliver del irlandés Jonathan Swift. Gobernantes que nombran a sus funcionarios por como bailan la cuerda y no por sus verdaderas habilidades. ¿Suena familiar? Seamos sinceros hasta ahora no hemos visto habilidad alguna de López Gatell mas que bailar entre los penosos “otros datos” de esta pandemia. Cuando lo que debería estar haciendo es agarrar al toro por los cuernos. Pero como no lo agarra, una mujer lo agarró. Lily Téllez, ex senadora de Morena y ahora senadora del PAN, le dijo sus verdades. Aunque de donde viene y a donde va esta mujer sale sobrando. Lily más allá de ser oposición representó el hartazgo mexicano. ¡Porque sí, ya estamos hartos! Y de pasada convirtió a López Gatell en “pequeño Virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa”. Liliputiense. Tal cual. Porque digo.. más chiquito que eso no se puede. Según Latinus Analytics el 62 por ciento de los mexicanos no le cree a López Gatell en los temas que se refieren a la pandemia ya que opinan que se ha equivocado en sus estimaciones y que oculta información. En otras palabras, está reprobado. ¡Ah qué doctorsito! Pero López Gatell ahí sentado, ocultándose, tras el traje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que en países como Estados Unidos el doctor de cabecera, Anthony Fauci, se divorcia del presidente Donald Trump por politizar el tema del COVID19, en México se consolida el dúo perfecto entre Gatell y López Obrador al politizar las muertes. En otras palabras, en México los del gobierno se vacunan entre sí. Por eso, que haya salido Lily Téllez a restregarle las verdades a López Gatell me parece un tanto oportuno y lo aplaudo. ¡Ya era hora! Porque hasta hoy nadie le había leído la cartilla al tan criticado doctor . Lo que dijo Lily, ensalzado o no, es verdad. Aunque a los pro AMLO les duela. Porque el mexicano no siente la empatía del gobierno en las horas más oscuras. Porque la empatía no está en sonreír cínicamente ni en proteger solo a los del clan gobierno. El ciudadano está ante todo, pero López Gatell y por ende el presidente no lo han puesto primero. Lily llegó a decirles la verdad, que no son Gullivers sino liliputienses.

