Con Tacones Entre Legos 21 de Agosto del 2020 #ConTaconesEntreLegos | ¿Dónde están las Michelles?

Todo lo que queremos decir sobre los que nos gobiernan. Michelle lo dijo. No importó si su discurso fue dirigido a los estadounidenses o si le habló directamente al presidente Donald Trump. Si todo estaba planeado para la Convención Demócrata 2020 y si era la cereza del pastel del marketing combo Joe Biden / Kamala Harris para las próximas elecciones. Nada de eso importó. Porque una mujer de color, con pelo suelto y arracadas se atrevió y lo dijo. Aumentando a un público joven digital listo para salir a votar. Y sí si es la ex primera dama, pero muchas, aún en estos tiempos de mujeres empoderadas, todavía guardan la compostura por el bien del marido y la diplomacia claro. Pero ella no. Michelle lo dijo. Y es que cada palabra, aunque leída desde un teleprompter, fue histórica. Michelle puso puntos finales en lugar de comas. Aunque algunos trataron de forzar puntos seguidos. Como el propio Trump, quien el día que se celebraba el derecho a votar de las mujeres en Estados Unidos criticó a Michelle al decir que su discurso no debió hacerse público. Que pena. Literal patadas de ahogado. Claramente le falla su war room. Y es que apenas Trump hizo su rabieta y el periodista de Fox News, Sean Hannity aseguró que los berrinches eran de otros… de los demócratas. Al puro estilo He Said, She Said con un toque de dirty politics. Pero el mundo se quedó con el She Said. Aun después de la aceptación de la radical Kamala Harris a la candidatura a la vicepresidencia de Estados Unidos. Y es que Michelle habló tan directamente al pueblo que lo de la estrategia y momentum salieron sobrando. Digo por aquello de #BlackLivesMatter y #WomenSupportingWomen. Como también salieron sobrando las afamadas teorías conspiratorias. Porque sea lo que sea, se haya planeado como se haya planeado, una mujer de color, con pelo suelto y arracadas puso en llamas a la casa. Y no cualquier casa y no cualquier mujer. Como ciudadana tengo envidia porque en Estados Unidos hay una Michelle y varias que están al nivel. ¿Y en México dónde están las Michelles? No las veo. Y si nos urgen un par que pongan punto final, así como Michelle lo dijo.

