Con Tacones Entre Legos 03 de Julio del 2020 #ConTaconesEntreLegos | #CirqueDuSoleil: Se nos cae el circo En este encierro sabemos que la pandemia nos controla. Estamos en un trapecio hacia el abismo. Tal cual Cirque Du Soleil que esta semana se declaró en bancarrota. Se nos cae el circo. Por

Al parecer se nos acabaron los malabares. Bueno no a todos…. Y es que al principio de la pandemia muchos eran invencibles. Políticos… Doctores… Y hasta unos tantos ciudadanos. Pero poco a poco se aflojaron las cuerdas y el virus nos quitó el equilibrio. Y caímos al tratar de maniobrar con la salud y la economía. No por nada el pasado mes de abril se registró una pérdida de 12.5 millones de trabajos en México según datos del INEGI. Y nos quemamos al saltar a través del aro de fuego emocional y mental. Lo cierto es que en estos meses de encierro sabemos que la pandemia nos controla. Y que no hay escape de vuelta. Sino todo lo contrario, estamos en un trapecio hacia el abismo. Tal cual Cirque du Soleil. La estrategia Blue Ocean que alguna vez revolucionó al circo y que está semana se declaró en bancarrota. Y es que, de acuerdo a varios reportes, la compañía fundada y creada en 1984 por Guy Laliberté hoy se ahoga en mil millones de deuda. Sí, literalmente de Blue Ocean Strategy a Red Ocean Strategy. Porque hoy, después de 36 años de entretener con shows internacionalmente reconocidos como Alegría y Bazzar, el coronavirus cierra el telón. Aunque aún creen en tener una tercera llamada. ¿Y todavía pensamos que esta pandemia no puede con nosotros? No quiero ser pesimista, pero sí realista. Se nos cae el circo.

