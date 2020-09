Con Tacones Entre Legos 04 de Septiembre del 2020 #ConTaconesEntreLegos | Feminicidios a la alta: entrevista con Edith Ferreto “Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea”. Estas fueron algunas palabras dichas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Segundo Informe de Gobierno. Por

Pero como dicen, “hay que creer en hechos y no en palabras”. Tal cual anillo al dedo. Porque en lo que se refiere al tema de feminicidios no hay nada mas real que decir que van en aumento y no a la baja como lo aseguró en dicho informe. Triste es saber que hoy la mujer en México sigue desprotegida de una manera brutal. Hoy Edith Olivares Ferrero, Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México habla para Con Tacones entre Legos sobre los claroscuros de los feminicidios en México.

