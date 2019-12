Con Tacones Entre Legos 20 de Diciembre del 2019 2019: Mujer ¡qué maravilla! En 2019 las mujeres rompimos esquemas. Hablamos en lugar de callar. Luchamos. Fuimos mujeres que maravillan. Abramos más capítulos en 2020. Por

Mujer ¡qué maravilla! Este año rompiste esquemas. Hablaste en lugar de callar. Y muchos cayeron. Te levantaste en lugar de dormir. Y llegaste a la cima. Mujer ¡qué maravilla! Este año luchaste por lo tuyo. No te conformaste con medias tintas. Reclamaste justicia. Mujer ¡qué maravilla! Estuviste al pie del cañón. Promoviendo la transparencia. Deseando lo imposible. Moviendo las piezas. Mujer ¡qué maravilla! Porque aunque sepas que aún queda mucho por hacer. Pues el sistema muchas veces sigue el mismo juego. Un juego perverso que la mayoría de las veces corrompe. No te das por vencida. Hablas por las que ya no están aquí. Mujer ¡qué maravilla! Que más allá del empoderamiento sabemos que somos el pilar de la sociedad. Y que sin nosotras este año ni ningún otro sería igual. Abramos más capítulos en 2020. ¡Sigamos maravillando!

× Galeria Previous Next