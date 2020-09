Comunidad 09 de Septiembre del 2020 ¿Ya valió la vacuna de AstraZeneca? El laboratorio puso en pausa los ensayos porque un voluntario se les enfermó inexplicablemente. Por

El laboratorio AstraZeneca puso en pausa los ensayos de la tercera fase de su vacuna porque un voluntario se les enfermó inexplicablemente. Y pues esta pausa sí nos afecta porque la vacuna de AstraZeneca es ‘esa’ vacuna que AMLO y Slim nos prometieron a todos los mexicanos. Primero que nada, no se alarmen, la pausa no es porque la vacuna no sirva, sino que es una precaución de rutina completamente normal. Que el participante se puso malito puede ser causalidad, solo que tienen que asegurarse que la vacuna no cause reacciones adversas en más participantes. Bueno pero lo que nos importa... ¿cuánto tiempo va a retrasar la vacuna? Si se prueba que la enfermedad no tuvo nada que ver con la vacuna, en una semana podrán continuar donde se quedaron. Pero si la vacuna sí es la causante, la pausa tomará más tiempo y es probable que ya no sea la primera en salir del horno. ¡Pero que no decaiga el ánimo! porque aunque el gobierno de México tiene facilidades para producir y distribuir la de AstraZeneca, en el mundo hay otras 6 vacunas que van en fase 3, que es la última antes de ser aprobada.

