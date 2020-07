Comunidad 29 de Julio del 2020 ¿Qué sí y qué no votó la Corte sobre el aborto? La SCJN desechó un proyecto que planteaba despenalizar el aborto en Veracruz y marcar un precedente para el país. ¿Pero qué sí y qué no fue lo que se votó? Por

Este miércoles la Suprema Corte de Justicia desechó un proyecto que se planteaba despenalizar el aborto en Veracruz y marcar un precedente para el país. ¿Pero qué sí y qué no fue lo que se votó? La abogada Iraís Reyes nos ayudó a entender qué sí y qué no se votó sobre la despenalización del aborto en Veracruz. ¿Qué sí se votó? la existencia de una omisión legislativa. Y, ¿cuándo sucede una omisión legislativa? Cuando un congreso no hace su chamba de legislar. En esta ocasión se votó si el Congreso de Veracruz hizo su chamba en legislar sobre los derechos reproductivos de las mujeres [conforme a los compromisos internacionales asumidos por México]. Los ministros opinaron que el trabajo legislativo está hecho, es decir, que el aborto está regulado en el estado y por lo tanto no hay omisión legislativa, porque las normas existen. ¿Quiénes votaron en contra de que no hay omisión legislativa? Los ministros Margarita Ríoz Farjat, ex titular del SAT, Norma Lucía Peña Hernández, Alfredo Ortíz Mena y Jorge Mario Pardo. Solo el ministro ponente, González Alcántara Carrancá, votó a favor. ¿Pero qué no se votó? Los ministros no se pronunciaron sobre el fondo (el aborto). Es decir, no votaron si la penalización del aborto es o no constitucional. La ministra, Norma Lucía Piña, dijo que de votar a favor estarían incurriendo en activismo judicial, algo que no le corresponde a la Corte. Pero para el ministro ponente, González Alcántara Carrancá, (el único que votó a favor), sí hay omisión legislativa, dadas las obligaciones que México firmó en las convenciones de la Cedaw y Belem do Pará. Por eso dicen que se votó la forma y no el fondo, ya que en sí no se discutió sobre el aborto. Y ahora, ¿qué sigue? El proyecto se pasará a otro u otra ministra para replantear la forma de resolverse y volverse a votar.

