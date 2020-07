Una selfie y a prisión: la historia del oso de Chipinque

Para el oso de Chipinque no habrá final feliz. La oficina de Parques y Vida Silvestre del estado de Nuevo León decidió capturarlo y enviarlo a un zoológico.

El momento exacto de la selfie con el #oso en #Chipinque ... Todos queremos ver la foto , ojalá la publique la chica. pic.twitter.com/ySalhmPg9s — #LoQuePasaEnSN®️ (@QuePasaEnSN) July 18, 2020

Al zoológico?! Chipinque es un parque natural, persona que lo visite debería conocer los posibles riesgos, así como las reacciones adecuadas ante ellos. ¿Qué culpa tiene el oso de la imprudencia de estas personas? https://t.co/XVUFmQCPmX — Vanessa (@vanetorrest) July 20, 2020

El oso del Parque Ecológico de Chipinque se hizo viral y todo por una selfie. En redes circuló el video donde se ve al oso interactuando muy de cerquita con un grupo de visitantes. Principalmente olió y se encimó una chica que aprovechó la situación para tomarse una selfie. Por si no lo viste, aquí está el video:Pues de ellos dos, uno se va a prisión y no es la chica. Las autoridades del estado de Nuevo León dicen que ese oso curioso es muy peligroso para los visitantes del parque. Y es que argumentan que ya había sido capturado en otras ocasiones por las mismas conductas. En pocas palabras, la tercera es la vencida. Ahora, la oficina de Parques y Vida Silvestre ya colocó trampas en el parque para que en cuanto caiga sea relocalizado a un zoológico. Por supuesto que al instante, en Twitter surgieron opiniones encontradas. Entre las más populares están quienes defienden que el oso no tiene la culpa, sino la imprudencia de las personas.Además cabe resaltar que ver osos en la zona es algo de todos los días y a lo que quienes viven cerca están acostumbrados. Por otro lado, el Parque Ecológico Chipinque defendió al oso, en una carta pública señaló que es responsabilidad del visitante mantenerse alerta durante su visita, y que la interacción que los visitantes en cuestión mostraron en los videos debió haberse evitado. Además, el parque es hogar de flora y fauna silvestre, por lo tanto opinan que lo mejor es educar para una sana coexistencia con los habitantes del bosque. Y tú qué dices, ¿por una selfie, el oso merece perder su libertad?