¿Malas prácticas de tiendas en línea?  Para eso llegó Tec-Check

Nuestra #QuejaColectiva ante PROFECO contra Sanborns, Liverpool y Claroshop visualiza las malas prácticas de estas tiendas #MeQuedaronMal. Juntos queremos fortalecer los derechos de los consumidores en línea. @jmatuk, ¿qué opinas? Saludos, Fior (@fiorgarciam). https://t.co/JVIXfOIUMb pic.twitter.com/IwulN0GFnW — Tec-Check (@teccheckmx) June 19, 2020

Consumidores: (1/2) Presentamos personalmente nuestra 2da #QuejaColectiva y proceso para unirse. Lo hacemos sin fines de lucro, nos gusta la protección al consumo. Les recordamos que cada consumidor afectad@ tiene derecho a una compensación = a 20% del valor de la compra pic.twitter.com/mXj0MwMAPA — Tec-Check (@teccheckmx) June 12, 2020

De nueva cuenta, la plataforma compradora de precios Tec-Check volverá a enfrentarse a algunos de los gigantes del comercio electrónico en México. Y es que la organización está trabajando en una nueva queja colectiva por malas prácticas de las tiendas en línea de Liverpool, Sanborns y Claro Shop.En las últimas semanas, Tec-Check había estado solicitando testimonios y documentos de clientes afectados para presentar los casos a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco). “Todo esto con el fin de evidencia las malas prácticas a nivel nacional”, explicó Fiorentina García Miramón, socia fundadora de Tec-Check, en un video publicado en la cuenta oficial de Twitter de la organización. En entrevista con El Financiero, García Miramón contó que en los primeros tres días de la convocatoria -que fue lanzada el 8 de junio y cerró el 21 de junio- recibieron al menos mil 200 mensajes con reportes de quejas. De estas lograron documentar 45 con un valor de compra de casi 400 mil pesos. La cofundadora de Tec-Check explicó que la Profeco les pidió documentación caso por caso. Y dado que el consumidor debe enviar una carta poder de manera física o electrónica a la organización, muchos quejosos optaron por no continuar con el proceso. En esta ocasión, señaló García Miramón, la tienda en línea de Liverpool concentra el 51 por ciento de las inconformidades, seguida por Claro Shop y Sanborns. En su queja colectiva, Tec-Check solicitará a la Profeco que las compañías hagan la entrega inmediata de la compra o que hagan la devolución del pago con un depósito en tarjeta y no en monederos electrónicos de las propias empresas. Además, se pedirá una una compensación equivalente al 20 por ciento de la compra más una sanción económica para las compañías en cuestión. De acuerdo con un mensaje publicado el 11 de junio en la cuenta oficial de Tec-Check en Twitter, los casos serán entregados esta semana a la Profeco y la queja no tiene fines de lucro. “Nos gusta la protección al consumo. :)”, dice el tuit.Se trata de la segunda queja colectiva que presenta la plataforma de protección al consumidor ante la Profeco. La primera se realizó a inicios de 2019 contra Liverpool por incumplimiento de entrega y violaciones a la Ley de los Derechos del Consumidor durante el Buen Fin de 2018. Tec-Check ganó dicha queja colectiva. ¿Ganará la segunda?