Comunidad 17 de Julio del 2020 México es tu casa: la crisis de la industria del turismo La industria del turismo en México enfermó desde abril y por lo menos en 50 años no se había visto algo similar, pero hay una salida: viajar local. Por

México está entre las diez naciones más visitadas del mundo. Porque en esta, nuestra casa, tenemos de todo…. Pero en abril, la industria del turismo también enfermó. “Está severamente enferma y como nunca en su historia”, dijo Carlo Ferrara quien está al frente de una agencia de lujo que tiene 27 años creando viajes a la medida. Pero su familia tiene más de 50 años en la industria y nunca habían vivido algo similar. Carlo Ferrara señaló que cuando pensamos sobre turismo no vemos la imagen completa, porque el daño indirecto alcanza a restaurantes, puntos turísticos, comercio y venta de artesanías. Ellos son grupos de empresarios que también están siendo duramente golpeados por la crisis. Sin embargo, Ferrara está seguro de que hay una alternativa: “es la mejor oportunidad para quedarnos en casa”, sí, viajar local. Por fin visitar esos destinos que están a 3 o 4 horas de distancia que no nos hemos dado el tiempo de conocer. Y Carlo no es el único que piensa así. La semana pasada, se realizó el foro Reactivando México, en el cual participó el Secretario de Turismo, Miguel Torruco. Ahí, se consideró urgente la implementación de estrategias y campañas encaminadas a incentivar la salida de los mexicanos a los destinos y atractivos turísticos del país. Un país que no muchos conocen… Claro, todos somos conscientes de que hay que ser cuidadosos, dijo Caro. Él por ejemplo no invitaría a promover festivales de música o partidos de fútbol. Pero en cambio su agencia ya ha iniciado a vender viajes en embarcaciones por el Mar de Cortés, o a hoteles boutique. Aunque también asegura que los hoteles All Inclusive ya están listos para recibir a los viajeros. Ya que durante 3 meses se han preparado para la nueva normalidad, porque hay que ser realistas con la situación y empezar por México. Lo importante es no perder la esperanza, porque “sabemos que el mundo va a componerse”, terminó Carlo Ferrara.

× Galeria Previous Next