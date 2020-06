Comunidad 12 de Junio del 2020 Mexicana descubre ‘cura en salud’ de covid-19 La nueva nano molécula podría será el mejor método de protección contra los virus y bacterias que se vuelven cada vez más resistentes y más peligrosos. Por

En 2008, su hijo pequeño -de apenas dos años- enfermó gravemente de rotavirus. Ella no podía creer que, aunque se dedicara a fabricar antibacteriales, no pudiera cuidar siquiera de su círculo más cercano. “En ese momento, mi hermano y yo -que es mi socio- decidimos buscar una materia prima en el mundo que fuera realmente efectiva contra los virus”, dijo la madre durante una conferencia de Singularity University en 2019. Esa mamá es la ingeniera bioquímica Gabriela León, directora de la empresa mexicana Gresmex. Y dice haber encontrado una fórmula especial para combatir los virus, incluyendo el temido SARS-Cov2, que causa el covid-19. “Nosotros hicimos una nano-biomolécula” subrayó. ¿Qué quiere decir eso? “Que queríamos eliminar a los virus, que son los organismos más pequeños, que están en una escala nano”, indicó. “Decidimos que teníamos que pelear a su misma escala”. La misión no fue fácil, pero el esfuerzo valió la pena. “Nos dimos cuenta de que los extractos vegetales siguen teniendo uso medicinal. Estos extractos los llevamos a un tamaño nano. Dos nanómetros”, explicó la ingeniera. “Y empezamos a probar la molécula contra los virus, contra las bacterias, contra las esporas, contra los hongos, micobacterias y trypanosoma”. Y lo lograron. La ‘supermolécula’ Nbelyax es el ingrediente activo de los productos Éviter. El descubrimiento de dicha molécula los ha hecho acreedores a reconocimientos internacionales como el del World Economic Forum, entre otros, así como a formar parte de la aceleradora global de las Naciones Unidas. Y es que la fórmula sirve para desinfectar superficies y eliminar más de 50 patógenos, con efectividad garantizada. “Buscábamos tres condicionantes: por supuesto la eficacia, que fuera biodegradable, y el tercero, que fuera inocuo. Y no había absolutamente nada en el mundo”, comentó. Ahora, Gabriela y su equipo buscan promover los beneficios de su descubrimiento. Por eso, ya registraron patentes en 104 países. “Y por esto, esta patente es la patente mexicana de mayor alcance en el mundo”, expresó orgullosa. Porque no solo se trata de combatir al covid-19. Hoy los gérmenes comunes se han vuelto superresistentes a los antibióticos y a los desinfectantes. Y es que, para Gabriela, como para los demás expertos médicos, el enemigo del futuro es nano. “Yo, al final de mis días me iré muy tranquila que di la batalla contra estos enemigos, contra estos microorganismos que hoy amenazan a todos ustedes, a sus familias, a mi familia y a la humanidad”, remató.

