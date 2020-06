Lo que les importa a las marcas

HBO canceló a Chumel, Quaker canceló a Jemima y Mars canceló al Tío Ben. Pero no nos equivoquemos, esto no tiene nada que ver con censura, racismo o discriminación. Se llama libre mercado. Porque el “compromiso social” importa cuando las ganancias están en riesgo. Y en realidad esto no es nada nuevo. En 1993, el premio Nobel de Economía Gary Becker comprobó cómo las marcas se ajustan a las preferencias sociales del momento. Podrá ser el cuidado al medio ambiente, la protección de economías locales o la igualdad racial. Y sí, probablemente muchos consideren estas medidas como hipócritas, oportunistas o superficiales. Pero las marcas tienen un objetivo que para nadie es secreto: ganar dinero. Y si para hacerlo deben “alinearse” a lo políticamente correcto lo harán. En Estados Unidos le llaman “Woke marketing” o “El marketing de causas” . La razón de hacerlo quizá está en el estudio que Edelman Earned Brand hizo en 2018, el cual revela que el 64% de los consumidores en todo el mundo ahora compran en base a una creencia o convicción. Según el estudio, los consumidores pueden cambiar, evitar o boicotear una marca si consideran que está yendo en contra de los temas políticos o sociales que a ellos, los consumidores, les importan. Eso significa grandes pérdidas económicas para las compañías. Y a ellas, eso es lo que les importa. A fin de cuentas, estas empresas existen para hacer dinero, no para promover los valores correctos. Pero si adoptar las posturas dominantes del momento significa no perder dinero, ¿por qué no habrían de hacerlo? ¿Tú qué crees?