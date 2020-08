Comunidad 03 de Agosto del 2020 La televisión, la maestra sustituta de México El 24 de agosto se reinician las clases en todo México, pero con una maestra sustituta: la televisión. Las autoridades firmaron un convenio con cuatro televisoras para transmitir los contenidos educativos en señal abierta. Por

En México no se va a regresar a clases presenciales hasta que el semáforo esté en verde, señaló el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Y como 9 de cada 10 hogares tiene tele en casa, el gobierno firmó un convenio con las cuatro televisoras más importantes del país, para reproducir los contenidos educativos en señal abierta. “Esto no significa reemplazar la escuela, las maestras y los maestros son insustituibles”, dijo Moctezuma en la conferencia matutina donde estuvieron presentes los directivos de Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios que pondrán a disposición de la SEP: 6 canales, 24 horas al día, durante 7 días de la semana. Eso sí, en las televisoras la barra de programación de sus canales principales sigue igual, es decir, la novela de las 7 no se mueve. Para las clases usarán canales alternos. Con este plan la SEP espera llegar a casa de 30 millones de estudiantes en todo el país. Y esto tiene sentido si consideramos que el 93% de los hogares tienen tele en casa, mientras que solo el 56% que tiene internet. “La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia; de lo contrario, nos puede suceder como a Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar”, argumentó el secretario de educación sobre la decisión de aún no reiniciar las clases presenciales. Para aquellos que no tienen acceso a una tele, la SEP tiene contemplado un esquema de radio, libros de texto, cuadernos de trabajo y atención especial. También, el secretario especificó que no son transmisiones de entretenimiento, sino que las clases a distancia tendrán valor curricular y se tomarán en cuenta para las evaluaciones del ciclo escolar 2020-2021. Aún no sabemos cuáles serán los canales en donde las clases serán transmitidas, pero Esteban Moctezuma comentó que serán nuevos canales multiplexados y que todas las explicaciones para captar la señal, saber los horarios y los canales se dará diariamente. Empezando este lunes, a las 17:00 horas, hasta el 23 de agosto en los canales 11 y 14 de televisión abierta.

