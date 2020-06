La Granja de los Abuelos en peligro por la contingencia

“Yo pensé, honestamente, que con nuestros mismos medios íbamos a poder sostener la situación... bueno son dos, tres semanas, un mes, no hay problema, pero se ha ido alargando”, nos contó Gabriela Iturbe, fundadora de la Granja los Abuelos. Fue a partir del 19 de mayo que la Granja cerró sus puertas al público por la pandemia de Covid-19. Desde el inicio siguieron las instrucciones de las autoridades para no exponer a nadie, y es que sus principales visitantes son familias y niños. Este es uno de muchos negocios familiares que están buscando formas de sobrevivir a la crisis. Los dueños buscaron una plataforma virtual para recabar donaciones con transparencia.Su meta es llegar a los 70 mil pesos, y aún están lejos de lograrlo. De esos apoyos económicos dependen los alimentos de más de 60 animales: pollitos, gallinas, vacas, cabras y caballos principalmente. Esta no es una granja productora, sino una granja didáctica. Mediante la interacción, los animales le enseñan a los niños a respetar la naturaleza. Allí los niños pueden aprender a ordeñar una vaca o ser testigos de cómo una gallina pone un huevo. Es una experiencia que les brinda una forma distinta de aprender. “El que los niños puedan tocar un pollito y estarles diciendo, respétalo, con cariño no lo presiones, está pequeñito, todo eso los hace más sensibles hacia los seres vivos”, dice Gabriela Iturbe. La granja se ubica a las afueras de la zona metropolitana de Monterrey, cerca de una zona popularmente conocida como Los Cavazos. Aunque en México ya entramos a la ‘nueva normalidad’, para Monterrey estiman que la epidemia podría alargarse hasta septiembre, incluso octubre. Por lo tanto caballos, gallinas y cabras seguirán en confinamiento un rato más. Por eso, necesitan nuestra ayuda. Si quieres apoyarlos puedes contactarlos aquí