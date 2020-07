No te tomes selfies con los osos

“Este video incita a que más gente pueda repetirlo”, opinó el biólogo Guillermo Herrera Pérez, jefe de Manejo de Especies Cinegéticas del departamento de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, en entrevista con este medio. “La responsabilidad es de todos nosotros. La autoridad no es la causante de que el oso tenga que llegar a un punto de que se tenga que remover o mandar a un zoológico”. Ese video - y este otro - le han dado la vuelta al mundo. Han provocado asombro, tristeza y para las autoridades de Nuevo León, bastante preocupación. “Ese oso ya presenta una conducta totalmente habituada. Está alimentándose de basura humana. Y le ha perdido el miedo a la gente”, indicó Herrera. Para el experto en fauna silvestre, lo que vemos en los videos no es algo tierno ni lindo ni digno de ser viral. “El problema es que cuando un animal tiene una habituación total, pierde el miedo y también puede obviamente empezar a escalar en otros tipos de comportamiento. Incluso en ese video podemos ver que tiene una actitud depredadora. No es un animal juguetón, no está jugando con la gente. Las está sintiendo, las está probando, inclusive”, explicó. ¿Y quién es el responsable de que los animales se acostumbren a los humanos? Es correcto: los humanos y -en gran parte- los desechos que generamos. “El consumo de la basura es permanente, prácticamente desde que nacen”, dijo. “Y eso lo van transmitiendo las generaciones de osos. Entonces es algo bastante preocupante, obviamente”. Y no solo es preocupante para la seguridad de las personas, comenta el funcionario estatal, sino también para los propios animales. “Se están alimentando de desperdicios de plásticos, entonces tienen muchos problemas de salud. Incluso animales diabéticos provocado por este tipo de alimentación. Y generalmente un oso alimentado con este tipo de basura -se oye muy feo- es un oso que está condenado a la muerte”, comentó.En los últimos meses han circulado una decena de videos de osos merodeando por distintos lugares de la zona metropolitana de Monterrey. Sobre todo, en aquellas zonas colindantes con el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, como lo son ciertas colonias del acaudalado municipio de San Pedro Garza García. Pero este año, comenta Herrera, no ha sido distinto a otros. “Este año en particular no creas que ha sido el más extraordinario, se mantienen los parámetros normales. Estamos hablando de un avistamiento por año de 40 animales. Ahorita llevamos 31 avistamientos de osos”, indicó. “Entonces, obviamente vamos a mitad del año pero se siguen manteniendo en la normalidad” “Y obviamente se ha hecho más mediático la información de los osos”, agregó, con una sonrisa. El biólogo, encargado del manejo de la vida silvestre en el estado norteño desde hace más de una década, aclaró lo dicho un día antes por el director general de Parques y Vida Silvestre, Gustavo Treviño, quien había indicado que el ejemplar sería capturado y enviado a un zoológico. “Es una posibilidad pero no es la única”, señaló. “Entonces estamos tratando de tomar la mejor decisión. Puede ser desde una reubicación más lejana, más severa, a un área natural protegida, posiblemente. Puede ser inclusive un zoológico o puede ser un centro de rehabilitación”. Y es que lidiar con animales silvestres no es cosa fácil. “Nosotros tenemos al año… no sé… entre mil reportes ciudadanos de atención a fauna silvestre. De todas las especies, obviamente: aves, mamíferos, reptiles, etc.”, contó. Porque a pesar de ser la tercera zona urbana más grande del país, Monterrey tiene su fauna. “Por ejemplo, coyotes para el área de García, allá para Cumbres, por aquel sector. Toda la parte norte jabalí de collar”, explicó. “Dentro de la ciudad, una cantidad impresionante de mamíferos pequeños, desde tlacuaches, mapaches, cacomixtles. Entonces nuestra actividades es todos los días, estar rescatando fauna silvestre”. Aunque, eso sí, el biólogo dejó en claro que generalmente los animales silvestres no necesitan ser rescatados. “Ellos viven y se han adaptado por todos los años para vivir en esta situación. Obviamente si ves un animal atropellado o lesionado, pues sí pero..Hay que saber identificar si los animales están sanos o no y dejarlos en total libertad”, dijo. La única manera de alcanzar la sana convivencia entre humanos y animales salvajes, señaló, es a través de la educación. Por eso, seamos conscientes. No te acerques, no les des comida, no dejes basura cerca. Y obvio, no te tomes una selfie. “Tú que eres un ciudadano que está en el campo, sé un vigilante ciudadano, enseña a los demás porque habrá alguien que sí respete pero habrá muchos que no. Entonces hay que empezar a educar a todos a ser responsables con nuestra fauna”, pidió de manera urgente. “Es invaluable”.