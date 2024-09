18 de septiembre 2024

Política

AMLO a García Luna: “que presente las pruebas”

“En mi carrera de décadas como dirigente he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido”: AMLO respondió así a las acusaciones de narcotráfico de parte del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y lo retó a que presente las pruebas

Por Redacción Magenta

