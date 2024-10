… A una semana de la gran batalla

En el último tramo de la campaña por la Presidencia de los Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump resbaló.

Se hizo presente en un evento plagado de racismo, misoginia y ataques directos a minorías, lo que colocó en alerta amarilla a los que manejan el apretado cierre de campaña.

La nota discordante en el Madison Square Garden, de Nueva York, la dio un cómico de nombre Tony Hinchcliffe, quien con extremo mal gusto insultó a los puertorriqueños al llamar a su país “una isla de basura”. Debieron salir decenas de líderes republicanos a tratar de minimizar el daño.

Este episodio sólo es una muestra del sprint desesperado que se está dando a una semana de que la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump libren en los Estados Unidos, la madre de todas las batallas. La más apretada en la historia reciente de aquella nación.

En esos millones de boletas electorales se definirá, no sólo el futuro de la todavía nación más poderosa del planeta, sino el destino del llamado Mundo Libre. Ni qué decir del efecto más cercano que ese desenlace tendrá para el destino inmediato de México.

Nadie puede hoy darse por victorioso. Ni Kamala Harris que defiende cuatro años más de gobierno demócrata, ni Donald Trump, quien viene a reivindicar su derrota de hace cuatro años y a ejercer su venganza sobre aquellos que -dice él- le robaron la elección en 2019.

La contienda que está por concluir no fue para Trump lo fácil que él y los suyos imaginaban. El cambio de candidato demócrata -Biden por Harris- apretó la ventaja y a una semana del gran día, nadie puede extender una garantía de triunfo. Todo puede suceder.

Kamala comenzó hilando un momento muy positivo al relevar al presidente Joe Biden, con la emergencia de un rostro fresco y renovado que pocos esperaban. Arrebató a muchos indecisos.

Kamala tiene en su haber el tener el récord de la mayor recolección de fondos para una campaña. Más de mil millones de dólares -muy por encima de lo que los poderosos republicanos le dieron a Trump- lo que habla de la ilusión que despertó la candidata demócrata en todos aquellos que no quieren ver al egocéntrico, misógino y violento republicano de nuevo en la Casa Blanca.

Celebridades de la talla de Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres -y decenas más- hacen campaña abierta en favor de la demócrata. Lo mismo que de manera pública, abierta, ya lo hicieron Bill y Hillary Clinton, así como Barack y Michelle Obama.

No es lo mismo con Trump. Sin duda, el mayor golpe político se dio hace apenas unos días cuando quien fuera su Jefe de Gabinete, el general John Kelly, salió a decir que el ex presidente era simpatizante de los nazis y de Hitler. Y exhortó a los norteamericanos a no votar por ese autócrata. El general Kelly sólo es uno entre más de una docena de ex miembros del Gabinete republicano que ya renegaron del hombre con quien colaboraron durante los cuatro años de controvertido gobierno “trumpista”.

La lista de arrepentidos y detractores de Trump incluye al ex vicepresidente Mike Pence; al ex secretario de Estado, Rex Tillerson; y al ex Procurador, William Barr, entre otros. En pocas palabras, quienes vivieron de cerca a Trump, no sólo lo repelen y no volverían a trabajar para él. También les piden a los electores que emitan su voto en favor de Kamala Harris.

Pero también en este cierre de campaña se está dando un agrio debate en la arena de los medios de comunicación. El periódico The Washington Post, el gran diario de la investigación de Watergate, el que obligó a la renuncia de Richard Nixon, ya decidió no hacer público su apoyo por ninguno de los candidatos. Es la primera vez que no respalda a un candidato “en la época moderna del diario”. Este quiebre de su política editorial se finca en que su nuevo dueño, el empresario Jeff Bezos, dueño de Amazon, es un hombre de negocios que no quiere tener problemas si gana Trump. La redacción del santuario editorial de Katharine Graham y Ben Bradlee se sacude, está que hierve.

Lo mismo sucede con otro emblemático diario, Los Ángeles Times, propiedad de un empresario de origen asiático, que tampoco se manifestará en favor de uno o de otro candidato, como es costumbre en los medios norteamericanos. Su directora Mariel Garza prefirió renunciar.

El único diario que honra su historia es The New York Times. Y va abiertamente contra Trump, por considerarlo un serio peligro para el futuro de los Estados Unidos.

Lo mismo sucede en el terreno empresarial. Mientras que el principal accionista de Microsoft, Bill Gates, apoya abiertamente a Kamala Harris, aportándole 45 millones de dólares a su campaña, la celebridad de moda de las nuevas tecnologías, Elon Musk, no cesa en manifestar sus apoyos, también millonarios, hacia Trump, quien ya le prometió al visionario dueño de Tesla -si el voto lo favorece- una posición en su gabinete.

Lo que estamos testificando es una feroz batalla en la que las apuestas apuntan a que puede repetirse lo que sucedió en 2015, cuando la demócrata Hillary Clinton ganó en las urnas, pero el republicano Donald Trump la superó en los votos del Colegio Electoral.

Siete días son pocos -y también demasiados- para un cierre de campañas tan apretado. La moneda está en el aire.

Kamala Harris es, sin duda, la mejor opción para México. La filiación de género con la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, podría facilitar acuerdos.

Donald Trump, en cambio, entraría a tambor batiente a confrontar en frentes tan disímbolos como migración, libre comercio, seguridad y cárteles, fentanilo, energéticos y alimentos. Sería la pesadilla autócrata desde el primer minuto de su segunda parada en la Casa Blanca. Los que ya lo vivieron de cerca, están arrepentidos.